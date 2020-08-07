لتخفيض درجات الحرارة…مجموعة شبابية في كركوك تنفذ “حملة استثنائية” وتطلق رسالة الى محافظات العراق!

2020/08/07 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد في بادرة مجتمعية متميزة وبجهود ذاتية لأول مرة تكون بهذا الحجم، قرر مجموعة من شباب محافظة كركوك القيام بخطوات جدية وإيجابية نابعة من صميم العلوم البيئية لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة في محافظتهم عبر خطة بدأت منذ سنة ونصف ومستمرون بها لانجازها كمهمة ذات فاعلية ستؤدي لتغيير الأجواء في كركوك.الشباب […]

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