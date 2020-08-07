عملية نوعية تطيح بـ” سفاح ديالى” كان وراء اكبر مجزرة في تاريخ المحافظة

2020/08/07 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مصدر امني رفيع في ديالى، الجمعة، عن تفاصيل اعتقال ما اسماه سفاح ديالى بعملية نوعية جرت في بغداد.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية من استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى بالتنسيق مع استخبارات بغداد نفذت عملية نوعية ضمن اهداف محددة في العاصمة اسفرت عن اعتقال 5 من الارهابيين الخطيرين “.[…]

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