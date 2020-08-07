2020/08/07 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص التوضيح: تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصص متعددة بشأن موضوع العجلة التي ضبطت والقي القبض على سائقها في ناحية البطحاء بمحافظة ذي قار.ومن اجل احاطة الراي العام بالموقف الرسمي الدقيق نبين، انه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من مساء يوم 6 اب 2020 ضبطت مفارز من مديرية شؤون السيطرات الخارجية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني يصدر توضيحاً بشأن العجلة التي بداخلها عبوتين ومواد متفجرة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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