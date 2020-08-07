2020/08/07 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن الوضع الامني الخاص بالسجون العراقية، فيما اكدت ان عمليات الهروب الجماعي من السجون باتت من الماضي.

عضو اللجنة النائب عبد الخالق العزاوي، قال ان السجون العراقية وخاصة الكبيرة منها مؤمنة بالكامل، وقد تم اعتماد إستراتيجية الاطواق المتعددة حولها لزيادة الهاجس الامني ولتفادي اية خروقات قد تحصل.

وفيما يتعلق بعمليات الهروب الجماعي التي كانت تحدث في الفترات السابقة، أكد العزاوي انها اصبحت من الماضي في ظل الاجراءات والخطط الجديدة والمشددة التي تعتمدها القوات الامنية المسؤولة عن حماية السجون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العزاوي: عمليات الهروب الجماعي من السجون باتت من الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العزاوي: عمليات الهروب الجماعي من السجون باتت من الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).