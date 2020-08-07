بالفيديو: احذر من التعامل مع اسطوانات الاوكسجين لعلاج المصابين بكورونا في المنزل

2020/08/07 | 20:40 - المصدر: سومر نيوز

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تعامل بحذر مع اسطوانات الاوكسجين في المنزل فهي ليست آمنة.

ويفضل المسارعة الى اقرب مستشفى او مركز طبي اذا كا...

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