اسود الرافدين يخوضون معسكرا تدريبيا في أربيل تحضيراً للتصفيات الآسيوية

2020/08/07 | 20:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعاود منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته الفعلية في محافظة أربيل، بالتجمع الأول له منذ أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، هشام محمد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن […]

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