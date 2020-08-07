الإنتربول يرسل بعثة للبنان بطلب من الحكومة

2020/08/07 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قرر الإنتربول إرسال فريق متخصص من فرق الاستجابة السريعة إلى بيروت في أعقاب الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وتدمير مساحة كبيرة من المدينة.وقال الإنتربول عبر موقعه الرسمي، إنه بناء على طلب السلطات اللبنانية، نرسل فريقا إلى بيروت بعد أيام من الانفجار، حيث لا يزال الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين.

وسيقدم الفريق الدولي، الذي يضم خبراء، مساعدة في تحديد هوية ضحايا الكوارث .

قال يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول: "لقد ترك الانفجار المأساوي المدينة والبلد بالفعل، وعائلات لا حصر لها، تترنح".

وأضاف رئيس الإنتربول: "يمكن لتجربة الإنتربول في تقديم هذا النوع من المساعدة أن تساعد السلطات الوطنية بشكل كبير وسنواصل تقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان ويطلبها".

ولفت الموقع إلى أنه يتم نشر فرق IRT التابعة للإنتربول بناء على طلب دولة عضو أثناء الأزمات، وهي مصممة وفقا للطبيعة الخاصة للكارثة أو الجريمة ومتطلبات البلد الطالب.

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بغداد اليوم - متابعة

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وذكرت الوزارة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية في "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، م

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لها اعترضت اليوم الجمعة طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة في بيان له أن العسكريين الروس رصدوا اليوم هدفين جويين متوجهين نحو

بغداد اليوم - متابعة

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وذكر أنه اليوم سيتحدث فقط عن الفاجعة الضخمة التي

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