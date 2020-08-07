ضبط 19 حاوية محملة بالسيراميك بوثيقة إطلاق وشهادة مطابقة مزورتين في منفذ أم قصر الاوسط

2020/08/07 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة من ضبط (19) حاوية حجم (20) قدم محملة على (9) عجلات بداخلها مادة السيراميك بواقع (458) بكج المنشأ أوربي / إسباني بشهادة فحص مختبري للمادة مزورة.

ووفقا لبيان رسمي فقد "تمت عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين بعد الاستفسار من الشركة الفاحصة والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق مزورتين وغير صادرة من قبلهم".

مما يعد ذلك مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة وسببت هدراً بالمال العام بعدم دفع رسوم الفحص المختبري للبضاعة.وتم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي.

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