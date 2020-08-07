2020/08/07 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_البسفي "يوم الدين" ..



كما رأيته !بدايةً..



لست بالناقد السينمائي الذي امتلك الأدوات المهنية الإحترافية لكي يبسط ويظهر الجمال الإبداعي فيما ظهر على الشاشة؛ مساعدًا لمن جلسوا أمامها، في تلقي الفيلم وأرتشاف جمالياته ..



فما أنا إلا "متلقي" وصلته تلك الجماليات الإبداعية واستساغها فأراد قراءة ذلك العمل السينمائي الإبداعي بعيدًا عن تأثيرات النخبة الثقافية أو المهنية من نقاد أو سينمائيون أو فنانون أو ما شابه، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-يوم الدين- .. مساحة انتصار الهوية على مجتمع بلا ملامح ! - محمد البسفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-يوم الدين- .. مساحة انتصار الهوية على مجتمع بلا ملامح ! - محمد البسفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).