إيمانويل ماكرون يُقدم بغباء النصائح المُبطنة بالتحريض للبنان واللبنانيين .....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/08/07 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي إيمانويل ماكرون يُقدم بغباء النصائح للبنان واللبنانيين .....!!!!ربما نسي ماكرون الذي قام بزيارة لبنان أحداث الانتفاضة الفرنسية الغاضبة التي اندلعت ضده في نوفمبر عام 2018 , وقادتها لاسابيع طويلة حركة السترات الصفر, وشارك فيها مئات الالوف من العمال والفقراء والموظفين والطبقة الوسطى والطلاب وتلاميذ المداررس والمُتقاعدين ...



إحتجاجاً على سياساته التعليمية والاقتصادية التي شملت زيادة الضرائب ورفع أ ......





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