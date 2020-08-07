2020/08/07 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن العجلة المعدة للتفجير والتي تمكنت القوات الأمنية امس الخميس من ضبطها واعتقال سائقها في ذي قار.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصص متعددة بشأن موضوع العجلة التي ضبطت والقي القبض على سائقها في ناحية البطحاء بمحافظة ذي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الامني تصدر توضيحاً بشأن العجلة التي ضبطت في ذي قار أمس وكالة تقدم الاخبارية.

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