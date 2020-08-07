تحطم طائرة ركاب جنوب الهند في رحلة قادمة من الامارات على متنها 191 شخصاً

2020/08/07 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 120 في تحطم طائرة ركاب هندية اليوم الجمعة قادمة من دبي على متنها 191 شخصا، لدى هبوطها خلال أحوال جوية سيئة وأمطار غزيرة في مطار في جنوب الهند.وتحطمت الطائرة التابعة لخطوط “إير إنديا إكسبرس” في مطار كوزيكود في كاليكوت في ولاية كيرالا، […]

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