العراق يرسل مسودة “النظام الاساسي” لاتحاد كرة القدم الى الفيفا

2020/08/07 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إرسالها مسودة النظام الأساسي التي سيتم على وفقها اعتماد آلية الترشيح للانتخابات المقبلة.وقال الأمين العام للهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان في بيان، انه “تم إرسال مسودة النظام الأساسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد إجراء بعض التعديلات، […]

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