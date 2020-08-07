2020/08/07 | 21:01 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد: المدرب كاتانيتش سيتواجد مع الملاك التدريبي المساعد له في أربيل قبل موعد التجمع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد: المدرب كاتانيتش سيتواجد مع الملاك التدريبي المساعد له في أربيل قبل موعد التجمع) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد: المدرب كاتانيتش سيتواجد مع الملاك التدريبي المساعد له في أربيل قبل موعد التجمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).