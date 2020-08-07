البيت الأبيض: ترامب وماكرون ناقشا إرسال مساعدة فورية إلى لبنان

2020/08/07 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا، الجمعة، العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن الزعيمين تحدثا هاتفيا و"عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت".

قتل انفجار هائل في ميناء بيروت 154 شخصا وأصاب خمسة آلاف ودمر مساحات كبيرة من المدينة يوم الثلاثاء الماضي.

وسارعت فرنسا ودول أخرى حول العالم إلى تقديم مساعدات طارئة للبنان، بما في ذلك إرسال أطباء وأطنان من المعدات الصحية وأغذية.



وحتى الآن، لم تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة.

وقال ترامب هذا الأسبوع إن واشنطن مستعدة للمساعدة، لكن لم يجر الكشف عن تفاصيل بشأن أي حزم مساعدة أمريكية.

زار ماكرون بيروت يوم الخميس وأكد لحشود غاضبة هناك أن المساعدات لإعادة بناء المدينة لن تذهب إلى "أياد فاسدة".

ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الجمعة إن التحقيق سيبحث إذا كان ناتجا عن قنبلة، وهو الاحتمال الذي أعلن ترامب تأييده يوم الثلاثاء بعد ساعات من الانفجار.

وبسؤاله عن نفس الأمر مجددا يوم الأربعاء، قال ترامب إنه لا يمكن لأحد القطع بأن الانفجار ناجم عن هجوم.

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