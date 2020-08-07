المنافذ الحدودية : ضبط( 19 )حاوية محملة بالسيراميك بوثائق مزورة

2020/08/07 | 21:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ضبطت هيئة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الأوسط في محافظة البصرة (19) حاوية حجم (20) قدما محملة على (9) عجلات بداخلها مادة السيراميك بشهادة فحص مختبري مزورة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الجمعة ، ان عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها […]

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