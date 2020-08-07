الصحة محذرة المواطنين : عدم الالتزام سيؤدي الى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها

2020/08/07 | 21:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، من زيادة عدد الإصابات نتيجة للتهاون بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزارة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الجمعة ، إنها لطالما بيّنت أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة […]

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