بالصورة.. جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت

2020/08/07 | 21:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة “يس عراق”، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم السبت الموافق 8-8-2020 ويتضمن الجدول المعلن من قبل وزارة النقل والشركة العامة للخطوط الجوية العراقية 16 رحلة طيران من والى مطارات العراق في مختلف المحافظات .وعادت حركة الطيران الى العراق، بعد اغلاق تام لمدة اشهر بسبب جائحة كورونا، حيث جاءت […]

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