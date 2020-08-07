مشروع قانون الحماية من العنف الاسري..هاتف الركابي

2020/08/07 | 21:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب د.هاتف الركابي: أرسل مجلس الوزراء يوم الامس هذا المشروع الى البرلمان والذي يحوي بين ثناياه عشرة فصول ضمن ( ٢١ ) مادة مع الاسباب الموجبة ، ومن المعلوم ان التحولات الجذرية والعميقة المتجلية في الفكر والقيم والاخلاق في المجتمع العراقي بعد ٢٠٠٣ وتنامي ظاهرة العنف واتساع حجمها وتأثيراتها على الأسر العراقية مع غياب […]

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