2020/08/07 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة تقدم الاخبارية، نص البيان المشترك لوزراء نفط العراق ودول الخليج العربي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



نص البيان المشترك لوزراء نفط العراق ودول الخليج العربي وكالة تقدم الاخبارية.

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