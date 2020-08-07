2020/08/07 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ، مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها اليوم:- أبو دشير -——- ٨ أبو غريب ——— ١٥ الاسكان ———- ٢ البياع ———— ٩ التاجي ———- ٢٤ التاجيات ——- ٢ الحرية ———- ١٧ الخطيب ——- …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا في جانب الكرخ وكالة تقدم الاخبارية.

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