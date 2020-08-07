2020/08/07 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جولة في عالم حميد سعيد وأبرز محطات شعره المضيئة احمد صبري مثلما جال الصديق الدكتور عبد المطلب محمود في عالم الشاعر الكبير حميد سعيد، وتوقف عند أبرز محطاته المضيئة في مسيرته الشعرية وحتى السياسية، فإن الشاعر حميد سعيد يرى في مرجعيات الإبداع، بأنها مرجعيات الحياة، ليس في الشعر حسب، بل في جميع عناوين الإبداع، وأن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جولة في عالم حميد سعيد وأبرز محطات شعره المضيئة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جولة في عالم حميد سعيد وأبرز محطات شعره المضيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).