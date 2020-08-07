2020/08/07 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وحي كورونا قراءة في فكر المؤرّخ أرنولد توينبي عـلاء لازم العيـسى نظريّة التحدّي والاستجابة التاريخ بأوسع معانيه هو قصّة ماضي الإنسان ، أو هو عرض منظّم مكتوب للأحداث وخاصة تلك التي تؤثّر في أمّة، أو نظام ، أو علم ، أو فنّ .وتستعمل كلمة تأريخ في بعض اللغات الحيّة غير العربيّة للتعبير عن […]

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