2020/08/07 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفة مع الأديب إيفان علي عثمان الزيباري احمد مجيد الحسن يمتاز نتاج الاديب ايفان زيباري بالاناقة ورقة العبارة … ادب جميل افتقدناه من زمان عندما خرج العراق من اهاب القرن الواحد والعشرين وقبله العشرون ورجع الى مخلفات القرون الوسطى…ادب رائع وكلمات انيقة …مكشوفة هنا ومغطاة هناك يقسرك على قراءته ومتابعة نتاجه….ويمتد ادب الزيباري […]

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