بيان مشترك: وزير النفط يبحث تطورات الأسواق العالمية مع خمسة من نظرائه الخليجيين

2020/08/07 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الجمعة، التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، فضلاً عن التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

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