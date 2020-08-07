بالصورة.. عمليات ارساء البواخر و تفريغ الحمولات في ارصفة ميناء أم قصر الشمالي اليوم

2020/08/07 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة”يس عراق”، الموقف اليومي لعمليات ارساء البواخر و تفريغ الحمولات في ارصفة ميناء أم قصر الشمالي اليوم 7/8/2020 الصادر من وزارة النقل العراقية .

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