محافظ البصرة : وصول 15 طنا من غاز الأوكسجين المسال للمستشفيات

2020/08/07 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت خلية الازمة في البصرة ، عن وصول (15) طنا من مادة غاز الأوكسجين المسال الى المحافظة سيتم توزيعه على المستشفيات التي تحتاج الى كميات من الأوكسجين.وقال رئيس الخلية محافظ البصرة اسعد العيداني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة “وصلت المحافظة اليوم (15) طنا من مادة الأوكسجين المسال والذي تم […]

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