اتحاد الكرة يرسل مسودة النظام الأساسي إلى فيفا

2020/08/07 | 21:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أرسلت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مسودة النظام الاساسي التي سيتم في ضوئها اعتماد آلية الترشيح للانتخابات المقبلة.وقال الأمين العام للهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “تم إرسال مسودة النظام الاساسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، الموافق […]

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