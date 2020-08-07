انفجار مرفأ بيروت ..حدثاً استراتيجياً ببصمات صهيونية

2020/08/07 | 21:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحسين العنبكي… في الوقت الذي تعترينا الغصة والصدمة والحزن لما حصل مساء الثلاثاء الأسود في الرابع من اب ٢٠٢٠ من انفجار هائل في مرفأ بيروت عروس البحر المتوسط ، فان بعض التحليلات القاصرة وربما المقصودة ترجح نظرية الإهمال وسوء الادارة والفساد الذي تغاضى عن وجود ٢٧٥٠ طن من نترات الأمونيوم مخزونة في […]

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