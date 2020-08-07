بضمنها العراق… 6دول خليجية تؤكد التزامها باتفاق “أوبك+” وبنظام التعويض لإنعاش سوق النفط

2020/08/07 | 21:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أصدر وزراء الطاقة والنفط والغاز في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان والعراق بياناً مشتركاً حول التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية.وأجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة السعودية، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وخالد علي الفاضل؛ وزير النفط في […]

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