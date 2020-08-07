وزراء النفط العرب يتفقون على تنفيذ اتفاق أوبك+ لاعادة التوازن للسوق

2020/08/07 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اتفق وزراء النفط في اتصال مشترك، التزامهم التام باتفاق أوبك بلس؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية.وجرى اتصال هاتفي مشترك، اليوم، بين إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز […]

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