تخفيض نسبة الدين العام 20% ! - فهمي الكتوت

2020/08/07 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهمي_الكتوت تشير المعلومات الرسمية ان صندوق النقد الدولي استجاب لطلب الحكومة الأردنية بتعديل احتساب نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي؛ باسقاط ودائع الحكومة، وحذف دين صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من احتساب نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي.



ماذا وراء تساهل الصندوق، وما هي دوافع الحكومة.



ولتوضيح خلفية الاتفاق يمكن تناول الموضوع من جانبين:الاول: مناقشة الأسس التي اعتمدها الصندوق ب ......





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