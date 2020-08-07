2020/08/07 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن إخماد حريق مخزن داخل مستشفى الجمهورية في محافظة كركوك.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل مخزن في مستشفى الجمهورية في محافظة كركوك بوقت قياسي”.وأضافت أن “الفرق منعت انتشار النيران الى تسعة مخازن مجاورة للمخازن المحترق، مما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق داخل مستشفى في كركوك وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق داخل مستشفى في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق داخل مستشفى في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).