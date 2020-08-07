بالتعاون مع جنرال اليكتريك..العراق يضيف محطة كهرباء جديدة في السماوة” 125 ميكاواط”

2020/08/07 | 22:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت وزارةُ الكهرباء، الجمعة، تشغيل الوحدة التوليدية الثالثة في محطة كهرباء السماوة المركبة بالتعاون مع شركة جنرال اليكتريك الأمريكية.وذكر بيان للوزارة ، أنه “استناداً للخطة التي تعمل بها وزارة الكهرباء وفق دراسات مرسومة لصيف عام 2020 تتوالى المحطات الإنتاجية دخول طاقات توليدية جديدة للمنظومة الوطنية و بوتيرة تصاعدية”.وأضاف البيان […]

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