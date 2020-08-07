بعد دفن أكثر من 5 الاف شخص.. المشاهد المخيفة تغادر “مقبرة كورونا” وضوء أخضر لنقل الجثث لمناطق أخرى!

2020/08/07 | 22:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد تخصيص أرض في محافظة النجف ودفن أكثر من 5 الاف شخص في مقبرة كورونا، بدأت هذه الجهود والاجراءات ومارافقتها من اخطاء وخلط في الجثث، بدأت بالسير نحو كونها “لاجدوى” منها، منذ اعلان وزارة الصحة السماح لذوي المتوفين بفيروس كورونا بدفن ليعززه تصريح جديد لمحافظ النجف لؤي الياسري.ودعا الياسري، اليوم […]

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