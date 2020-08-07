وزير النفط العراقي يبحث مع عدد من نظرائه العرب تطورات أسواق البترول العالمية

2020/08/07 | 22:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغدادبحث وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الجمعة، مع عدد من نظرائه العرب التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.حيث تم التباحث في اتصال هاتفي بين كل من وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار و وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة في الإمارات سهيل بن محمد المزروعي ووزير النفط في الكويت خالد علي الفاضل ووزير النفط في البحرين محمد بن خليفة.واستعرض الوزراء في الاتصال التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.وصدر في نهاية الاتصال بيان مشترك تضمن ما يلي :أشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.وأكد الوزراء، مجدداً، التزامهم التام باتفاق أوبك بلس؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، في شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

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