2020/08/07 | 22:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد /الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا حيث بلغ عدد الإصابات 486 حالة وعدد الوفيات 4 فيما كانت حالات الشفاء 318 حالة شفاء تام.ووزعت الإصابات حسب البيان الذي تلقته "أين نيوز" كما يلي :أبو دشير -——- ٨أبو غريب ——— ١٥الاسكان ———- ٢البياع ———— ٩التاجي ———- ٢٤التاجيات ——- ٢الحرية ———- ١٧الخطيب ——- ٢الدورة ———- ٢٦الدولعي ——— ١الرحمانية ——- ٥السيدية ——— ٧الشالجية ——— ٢٠الشرطة الخامسة ——- ٢الشرطة الرابعة ——— ١الشعلة ——— ٤٩الصالحية —— ٤الطارمية ——- ٢٢الطوبجي ——- ٣العامرية ——- ٩ العطيفية ——- ١٥العلاوي ——— ٣الغزالية ——— ١٠القادسية ——- ١٤الكاظمية ——- ٢٧الكرخ ———- ٢اللطيفية ——- ٣المحمودية —- ٣٥المشاهدة —— ٤المعالف ——— ١المنصور ———- ٨الوشاش ———- ٣اليرموك ———- ١٥اليوسفية ——— ٣جكوك ———— ٤حي التراث ——— ٤حي الجامعة ——- ٦حي الجهاد ——— ١٩حي الخضراء ——- ٣حي العامل ——— ٣٣حي العدل ——— ٧حي الفرات ——- ٢سبع البور ———- ١٠شارع حيفا ——— ١كرادة مريم ——— ٥ناحية الرشيد —— ٢سكنة جانب الرصافة ——— ١٥محافظة النجف ——- ١محافظة بابل ———- ٣الشفاء:٣١٨الوفيات:- وفاة/٦٥سنة/ذكر/حي الجهاد/محلة٨٩٥- وفاة/٨٣سنة/ذكر/الحارثية/محلة٢١١- وفاة/٦٠سنة/انثى/العامرية/محلة٦٨٣- وفاة/٦٢سنة/ذكر/مدينة الصدر/محلة٥٢٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات والوفيات الجديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات والوفيات الجديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).