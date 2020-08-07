خلية الأزمة – ليث بدر يوسف


خلية الأزمة – ليث بدر يوسف
2020/08/07 | 22:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلية الأزمة – ليث بدر يوسف كثيرا ما نسمع بالأزمة ….

وهي تعني انهيارا كاملا للهياكل المألوفة التي تمنح الشرعية للنظام السياسي والاجتماعي القائم ، وتهدد القيم الجوهرية التي يرتكز عليها .

ومعنى الازمة هو تغير مفاجئ الى الاسوء  وهي لحظة مصيرية بين الحياة والموت  تحمل تغييرا جوهريا مفاجئا ، وتستدعي قرارا حاسما يؤثر في […]

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