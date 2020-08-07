2020/08/07 | 22:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلية الأزمة – ليث بدر يوسف كثيرا ما نسمع بالأزمة ….
وهي تعني انهيارا كاملا للهياكل المألوفة التي تمنح الشرعية للنظام السياسي والاجتماعي القائم ، وتهدد القيم الجوهرية التي يرتكز عليها .
ومعنى الازمة هو تغير مفاجئ الى الاسوء وهي لحظة مصيرية بين الحياة والموت تحمل تغييرا جوهريا مفاجئا ، وتستدعي قرارا حاسما يؤثر في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة – ليث بدر يوسف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهي تعني انهيارا كاملا للهياكل المألوفة التي تمنح الشرعية للنظام السياسي والاجتماعي القائم ، وتهدد القيم الجوهرية التي يرتكز عليها .
ومعنى الازمة هو تغير مفاجئ الى الاسوء وهي لحظة مصيرية بين الحياة والموت تحمل تغييرا جوهريا مفاجئا ، وتستدعي قرارا حاسما يؤثر في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة – ليث بدر يوسف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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