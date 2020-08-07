2020/08/07 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأطباء والمرضى هم بيادق في سياسة حافة الهاوية السياسية طبيبة أمريكية شهيرة: لماذا الحملة على الكلوروكوين؟ ترجمة: حسين سرمك حسن يشهد أطباء الخط الأمامي الذين يعالجون المرضى المصابين بفيروس كورونا أو ما يُسمّر علمياً الآنSARS-CoV2 / COVID-19 هجومًا مزعجًا ومتصاعدًا ومنسقًا على الكلوروكين (CQ) ومشتقاته الأكثر أمانًا ، هيدروكسي كلوروكوين (HCQ) (علاج الملاريا أصلا) .تم […]

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