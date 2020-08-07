2020/08/07 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صراع العشيرة في إنقلاب 30 تموز 1968 مأدبة غذاء داخل القصر الجمهوري تطيح بالنايف بتواطؤ البكر عبد الله حميد العتابي لم ينل انقلاب 30 تموز 1968 اهتماما من مؤرخي العراق الا بنطاق محدود ، على الرغم من ان دكتاتور العراق صدام حسين قد بنى مجده الشخصي على احداث ذلك اليوم ، الذي كانت نتائجه وخيمة […]

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