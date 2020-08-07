2020/08/07 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تؤمن مبالغ التعاقد مع المناشئ الوطنية لسد متطلبات البطاقة التموينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 22:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تؤمن مبالغ التعاقد مع المناشئ الوطنية لسد متطلبات البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تؤمن مبالغ التعاقد مع المناشئ الوطنية لسد متطلبات البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).