وزارة الكهرباء تعلن وصول إنتاج المنظومة إلى 19200 ميكاواط لأول مرة

2020/08/07 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، وصول إنتاج المنظومة إلى 19200 ميكاواط لأول مرة مؤكدة أنها تسعى إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

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