عمليات سامراء تدك تجمعاً لداعش بقنابر الهاون جنوب المدينة

2020/08/07 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء، اليوم الجمعة، عن دكها تجمعاً لتنظيم داعش الإرهابي بقنابر الهاون في منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء ضمن قاطع المسوولية .

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٥ أكدت وجود تجمعاً لعناصر من تنظيم داعش الاٍرهابي في تلك المنطقة".

ولفتت إلى ان "قوة مشتركة من إسناد اللواء ٣١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث / لواء المغاوير التابع إلى الجيش العراقي قامت بدك التجمع بقنابر الهاون مما أسفر ذلك عن وقوع إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف العدو" .

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