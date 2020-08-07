الكهرباء تعلن تحقيق لاول مرة انجاز غير مسبوق

2020/08/07 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، تحقيق لأول مرة إنجاز غير مسبوق بوصول إنتاج منظومة الطاقة لحاجز الـ (19200) ميكاواط".

يتبع..

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بغداد اليوم- بغداد

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة من ضبط (19) حاوية حجم (20) قدم محملة على (9) عجلات بداخلها مادة السيراميك بواقع (458) بكج المنشأ أوربي / إسباني بشهادة فحص مختبري للمادة مزورة.

ووفقا لبيان رسمي

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، سعد معن، الجمعة، 07 آب، 2020، قيام مديرية الدفاع المدني بانقاذ 40 شخصا من الغرق في ناحية التون كوبري في محافظة كركرك.

وقال معن في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "رجال الدفاع الم

بغداد اليوم – نينوى

أعلن إعلام صحة قضاء تلعفر في محافظة نينوى، الجمعة، 07 آب، 2020، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الاصابة في القضاء خلال ايام عيد الاضحى.

وقال إعلام صحة القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر ا

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