2020/08/07 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق اندلع بمخزن في مستشفى الجمهورية في كركوك وانقاذ 9 مخازن مجاورة من قبل فرق الدفاع المدني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/07 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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