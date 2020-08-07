ارتفاع انتاج العراق من الطاقة الكهربائية الى اكثر من 19 الف ميكا واط

2020/08/07 | 22:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلن المتحدث باسم الكهرباء، أحمد موسى، الجمعة، أن الوزارة حققت انجازاً غير مسبوق على مستوى مجال الطاقة في العراق.وقال موسى في بيان مقتضب، إن “وزارة الكهرباء تحقق لأول مرة إنجاز غير مسبوق بوصول إنتاج منظومة الطاقة الكهربائية لحاجز الـ (١٩٢٠٠) ميكاواط والذي سينعكس إيجاباً على ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين”.يذكر […]

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