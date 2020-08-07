كورونا يسجل حصيلة اصابات جديدة “مرتفعة” في كردستان..وهبوط “قياسي” بنسبة الشفاء

2020/08/07 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، حصيلة الحالات الخاصةبفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.عدد الفحوصات 3384 : ( 980 اربيل ) (411 سليماني) (123 كرميان) (67 رابرين) (1778 دهوك) (25 حلبجة ) —————— 413 اصابات جديدة (259 اربيل ) (65 سليمانية، 22كرميان،6 رابرين) (50 دهوك) ( 11 حلبجة ) —————— 159 […]

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