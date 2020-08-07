2020/08/07 | 22:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير… قبل أيام ، أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى ألكاظمي إن 6 حزيران 2021 سيكون موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق ، وبعد ساعات من هذا الإعلان تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة ردود الأفعال اتجاه هذا الإعلان حيث توزعوا بين مؤيد ومضيف لمقترحات وبين من يضع العصا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل هو التوقيت الملائم للتغيير ؟!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل هو التوقيت الملائم للتغيير ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).