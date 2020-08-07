2020/08/07 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني ، ان هنالك مليون باحث عن العمل من الخريجين وغيرهم على وفق الإحصائيات الرسمية ينتظرون فرص عمل من الحكومة.واكد السوداني في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الجمعة ، من دون تفعيل القطاع الخاص ودعمه وإنشاء مشاريع استراتيجية ستنهار الدولة ماليا واقتصاديا.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني : من دون تفعيل القطاع الخاص ودعمه ستنهار الدولة ماليا واقتصاديا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني : من دون تفعيل القطاع الخاص ودعمه ستنهار الدولة ماليا واقتصاديا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).