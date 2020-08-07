الكهرباء تعلن وصول انتاج العراق إلى اكثر من 19 الف ميغاواط

2020/08/07 | 22:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة الكهرباء، وصول انتاج العراق إلى 19.200 ميغاواط.





وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي، في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "وزارة الكهرباء تحقق لأول مرة انجاز غير مسبوق بوصول إنتاج منظومة الطاقة الكهربائية لحاجز ال (١٩٢٠٠) ميغاواط والذي سينعكس ايجاباً على ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين".

يذكر ان المحطات المنصوبة في العراق تبلغ قدرتها الإنتاجية 30 الف ميغاواط لكن ضعف الصيانة وتشغيل المحطات بالنفط الأسود أدى إلى تقليل قدرتها الإنتاجية إلى اقل من 19 الف ميغاواط.





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